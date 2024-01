The Last of Us 2, la Abby del videogioco è entusiasta di Kaitlyn Dever!

Ieri è arrivata la conferma del casting di Kaitlyn Dever nei panni del personaggio di Abby, centrale nella narrazione di The Last of Us - Part II. Poche ore dopo, è arrivato anche il commento decisamente entusiasta della doppiatrice originale del personaggio nel videogame, ovvero Laura Bailey, che ha anche avuto un cameo nella prima stagione.

La seconda stagione di The Last of Us inizierà le riprese nel mese di febbraio e per questo ha iniziato a rivelare i nuovi membri del cast. Mentre Ellie e Joel avranno ancora un ruolo fondamentale nella seconda stagione, verranno introdotti altri personaggi importanti, tra cui Abby, l'antagonista principale del secondo gioco.

Questa seconda parte ha una struttura molto particolare, che prevede che si giochi la seconda metà del gioco nei panni di una persona per la quale si passa molto tempo a sviluppare disprezzo. Si tratta di un esperimento narrativo unico per un gioco e sarà interessante vedere come verrà adattato nella serie televisiva. Il ruolo porta con sé un bagaglio importante e da non sottovalutare: i giocatori odiano Abby e hanno persino inviato messaggi di odio all'attrice Laura Bailey all'epoca in cui il gioco venne pubblicato.

Ora è stato confermato che Kaitlyn Dever assumerà il ruolo nella seconda stagione di The Last of Us e Bailey sta già mostrando il suo sostegno all'attrice. La Bailey ha persino scherzato sul fatto che si unirebbe volentieri alla Dever come compagna nel suo allenamento, in riferimento a quanto Abby appaia tonica e ben allenata nel gioco.

"Congratulazioni enormi, Kaitlyn! Non vedo l'ora di vedere l'evoluzione di Abby nelle tue prestazioni! Fammi sapere se vuoi una compagna per allenarti".

La Dever sembra notevolmente più piccola di Abby, visto che è alta un metro e sessanta circa, quindi sarà interessante vedere come Abby verrà rappresentata nella seconda stagione dello show. È la controparte di Ellie, agisce più come un martello che come un bisturi e non ha paura di affrontare una minaccia di petto mentre Ellie tende a usare la furtività.

Solo il tempo ci dirà come andrà a finire, ma per lo meno Kaitlyn Dever è già considerata da molti un grande talento e ha già lavorato con Naughty Dog. L'attrice ha interpretato Cassie Drake in Uncharted 4 ed era stata in lizza per interpretare Ellie nell'adattamento cinematografico di The Last of Us.

The Last of Us Part II arriverà su HBO nel 2025.