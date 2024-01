The Last of Us 2 affronterà il tema della vendetta come il videogame? parla HBO

New Entry nel cast della serie HBO, Young Mazino sarà Jessie in The Last of Us: Parte Due. Ma attorno alla seconda stagione dello show rimane un mistero. La serie seguirà narrativamente il videogioco?

Per quel che riguarda la prima stagione di The Last of Us, molti fan sono rimasti contesti della fedeltà dello show nei confronti dell’opera videoludica. La seconda stagione è in lavorazione, e in molti si chiedono se effettivamente il grande colpo di scena di The Last of Us parte due verrà riportato fedelmente anche sul piccolo schermo. The Hollywood Reporter l’ha chiesto direttamente al CEO di HBO Casey Bloys dopo la cerimonia degli emmy:

“I giocatori di Last of Us sanno cosa accadrà a Joel nel secondo gioco. Ci può dire se la seconda stagione rispecchierà il gioco per quanto riguarda il Joel di Pedro Pascal?” ha chiesto The Hollywood reporter. “Lascio a Craig (Mazin, showrunner di The Last of us) il compito di svelare, se vuole svelare qualcosa.”

HBO ha deciso di mantenere il segreto sulla trama della seconda stagione di The Last Of us. Craig Mazin deciderà quindi di seguire gli avvenimenti del secondo capitolo videoludico o proverà a cimentarsi in una rivoluzionaria scrittura stravolgendo la trama della serie? Non resta che attendere aggiornamenti. Nel frattempo, è stata annunciata anche l’interprete di Dina, difatti Isabela Merced farà parte del cast di The Last of us: Parte due.