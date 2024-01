The Last of Us 2, annunciata anche Dina! Sarà Isabela Merced

C'è tanto da scoprire nella seconda stagione di The Last of Us, e soprattutto tanti personaggi da conoscere: HBO sta sciogliendo tutte le riserve in questi giorni annunciando una ad una tutte le new entry di questa attesissima Parte 2, ed anche oggi non ha mancato l'appuntamento svelandoci il volto di un personaggio fondamentale.

Dopo aver annunciato Young Mazino come Jesse e soprattutto Kaitlyn Dever come Abby di The Last of Us 2, la produzione ha infatti rotto gli indugi anche sull'attrice a cui toccherà interpretare Dina, personaggio che nel gioco ricopre un ruolo importantissimo nell'evoluzione di Ellie: si tratta di Isabela Merced, classe 2001 e già vista in film come Soldado e Transformers: L'Ultimo Cavaliere, nonché presente anche nel cast di Madame Web.

"Dina è brillante, selvaggia, divertente, dotata di una forte moralità, pericolosa e capace di farsi immediatamente adorare. Puoi cercare all'infinito un attore capace di incarnare senza sforzo tutte queste cose, oppure puoi trovare subito Isabela Merced. Non potremmo essere più orgogliosi di averla nella nostra famiglia" sono state le parole con cui Craig Mazin e Neil Druckmann hanno dato il benvenuto a Merced. E voi, cosa ne pensate? Le ultime new entry vi convincono o contavate su altri nomi? Fatecelo sapere nei commenti!



E come sempre, qualora vogliate guardare o riguardare la prima stagione, vi ricordiamo che The Last of Us è disponibile su Sky e NOW.