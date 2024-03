The Last of Us 2, annunciati Nora e Owen! Le ultime quattro new entry nel cast

La strada che ci separa dalla seconda stagione di The Last of Us è ancora lunga, ma gli ingranaggi si sono finalmente messi in moto: nell'attesa di poter dare un primo sguardo ai nuovi episodi della serie HBO, dunque, possiamo "accontentarci" di dare il benvenuto alle new entry in un cast che continua inevitabilmente a crescere.

Mentre Pedro Pascal continua ad alzare l'asticella delle aspettative in vista di questa seconda stagione, HBO scende infatti in campo annunciando i nuovi nomi che entreranno a far parte della serie ispirata al celebre gioco targato Naughty Dog: si tratta di Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle e Spencer Lord.

Tutti e quattro andranno a interpretare dei personaggi strettamente legati ad Abby e al Washington Liberation Front: Ariela Barer e Danny Ramirez interpreteranno rispettivamente Mel e Manny, mentre a Tati Gabrielle sarà affidato il ruolo di Nora e a Spencer Lord quello di Owen, personaggi che, come chi ha già concluso la sua esperienza con il secondo capitolo del gioco ben sa, si riveleranno fondamentali per la storyline di Abby. Il futuro della serie, insomma, continua a prendere corpo: quali sono le vostre impressioni? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, cerchiamo di capire quando potrebbe uscire The Last of Us 2.