The Last of Us 2: quali sono i nuovi attori del cast? Facciamo il punto

Quali sono i nuovi attori del cast di The Last of Us: Parte 2? Dopo gli annunci di HBO arrivati nelle scorse ore, proviamo a fare il punto della situazione sull'attesissimo adattamento del famoso e pluripremiato videogame Playstation.

Il cast completo di The Last of Us 2, che continua a prendere forma dopo l'inizio delle riprese, includerà anche Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle e Spencer Lord: nella seconda stagione, Ramirez (Top Gun: Maverick, The Falcon and the Winter Soldier) interpreterà Manny, Barer (Runaways) interpreterà Mel, Gabrielle (You, The 100) interpreterà Nora e Lord (Family Law) interpreterà Owen. Le quattro nuove aggiunte al cast si uniscono alle new entry precedentemente annunciate, vale a dire Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino e Catherine O'Hara. Ovviamente, Pedro Pascal e Bella Ramsey torneranno nei loro ruoli principali di Joel ed Ellie.

The Last of Us è una coproduzione tra HBO e Sony Pictures Television. Craig Mazin e Neil Druckmann (il creatore del franchise di videogiochi di The Last of Us) hanno co-creato la serie tv e sono entrambi produttori esecutivi insieme Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan ed Evan Wells.

The Last of Us 2 non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe arrivare nel corso del 2025. Per altri contenuti, scoprite gli ultimi aggiornamenti di Pedro Pascal sulle riprese di The Last of Us 2.