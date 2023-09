The Last of Us 2, l'attrice di Abby è già stata scelta?

La produzione di The Last of Us 2 sarà pronta a partire al termine degli scioperi: le mobilitazioni di Hollywood, sia per attori che per sceneggiatori, non sembrano vicine alla fine e nell'attesa che lo stop dei sindacati venga sciolto possiamo concentrarci su una questione che sta molto a cuore ai fan del franchise: chi interpreterà Abby?

La risposta porta con sé una buona notizia: il creatore di The Last of Us, Craig Mazin ha rivelato a LA Times che il casting di Abby è già stato svolto e l'attrice è stata scelta. Mazin non ha avuto rivelare il nome della futura rivale di Ellie ( i fan del videogames la conosco molto bene ) ma sul web sono già circolate varie speculazioni: un noto insider avrebbe persino rivelato il nome dell'attrice scelta da HBO per il ruolo di Abby.

Come si prospetta, dunque, Abby avrà un ruolo molto importante in The Last of Us: Parte II e lo sarà di conseguenza anche nella stagione 2 dello show con Pedro Pascal e Bella Ramsey. Il personaggio, dunque, farà il suo debutto in The Last of Us 2 dove troveremo Ellie più cresciuta ma sempre affianco a Joel.

L'adattamento televisivo di The Last of Us si è rivelato una mossa vincente per HBO tanto da ipotizzare anche una serie di spin-off che allargheranno sempre di più l'universo dell'iconico scenario post-apocalittico.