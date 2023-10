The Last of Us 2, quali attrici potrebbero interpretare Abby?

Quali attrici potrebbero interpretare Abby in The Last of Us 2? Con gli studios intenzionati a far terminare gli scioperi di Hollywood i lavori sull'attesa seconda stagione della serie tv HBO potrebbe ripartire molto presto, ma cosa sappiamo sulle nuove aggiunte al cast?

In base a quanto riferito agli scorsi mesi, anche per voce del famoso scooper e insider My time to shine hello tramite la sua pagina ufficiale del social network X, HBO avrebbe offerto il ruolo di Abby in The Last of Us: Parte 2 a Florence Pugh, l'attrice candidata all'Oscar vista in film come Oppenheimer, Lady Macbeth e Piccole donne, nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo della nuova Vedova Nera del Marvel Cinematic Universe (nel quale ha debuttato in Black Widow, è apparsa nella serie tv Occhio di Falco e tornerà nel film Thunderbolts) e che prossimamente sarà vista anche nella maxi-saga fantascientifica di Denis Villeneuve con l'attesissimo Dune: Parte 2.

Lo scooper ha rivelato che il ruolo di Abby sarebbe stato offerto a Florence Pugh prima dell'inizio degli scioperi, ma al momento non è dato sapere che fine abbia fatto quell'offerta: sempre My time to shine hello, infatti, ha anticipato che per il ruolo di Abby è in pole position anche Shannon Berry, famosa attrice della serie tv The Wilds, e la partita dovrebbe essere sostanzialmente giocata da queste due star.

A questo proposito va ricordato che il creatore della serie Craig Mazin ha annunciato che l'attrice di Abby per The Last of Us 2 è già stata scelta, ma la sua identità sarà svelata soltanto una volta che gli scioperi di Hollywood saranno terminati.

Rimante con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.