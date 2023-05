The Last of Us 2, gli autori promettono: 'Il livello di qualità sarà ancora più alto'

Mentre Bella Ramsey non vede l'ora di combattere intensamente negli episodi che comporranno la seconda stagione di The Last of Us, gli autori Neil Druckmann e Craig Mazin, dopo aver consegnato al pubblico di HBO e ai fan del videogame una prima stagione sbalorditiva, hanno intenzione di alzare ancora di più il livello con la seconda parte.

Nel corso del red carpet di un evento organizzato da Deadline, i due autori hanno svelato le loro intenzioni per la prossima stagione dello show HBO e hanno fatto alcune promesse importanti. Druckmann ha riflettuto sulle conseguenze del successo della prima stagione: "La mia vita è stata folle. Non so come sono finito qui", ha detto. "Questo [concept] è iniziato come un piccolo progetto studentesco, si è trasformato in un videogioco e ora è questo incredibile show televisivo. Sono incredibilmente grato di far parte di questo viaggio".

Considerando l'imminente e attesissima seconda stagione, Druckmann ha spiegato la pressione di dover superare le aspettative dei fan e di cercare di non farsi prendere troppo dallo stress durante l'attuale produzione.

"C'era molta pressione anche autoimposta perché The Last of Us significa molto per me e per il resto degli sviluppatori di Naughty Dog che hanno realizzato il gioco e volevano essere sicuri di aver fatto bene [anche lo show], e sento che ci siamo riusciti", ha dichiarato. "Abbiamo amato ciò che abbiamo realizzato. Ne siamo molto orgogliosi. I fan hanno risposto molto positivamente. Quindi, per noi ora è importante replicare il processo, il modo in cui io e Craig lavoriamo e il modo in cui metteremo insieme lo spettacolo. Ci sono degli accorgimenti e delle cose che sento di poter migliorare nella seconda stagione, ma la pressione è di solito autoimposta più dall'esterno, quindi voglio essere sicuro di finire con qualcosa di cui, ancora una volta, siamo orgogliosi e che renda giustizia al gioco che l'ha preceduto".

Mazin ha parlato dell'approccio del duo alla seconda stagione, affermando che, sebbene la coppia potrebbe allontanarsi un po' di più dal materiale originale, il loro metodo rimarrà lo stesso.

"Dal punto di vista del processo, io e Neil siamo praticamente d'accordo sul fatto che non cambieremo un bel niente", ha rivelato. "Voglio dire, questo processo ha funzionato. Abbiamo lavorato molto bene insieme. Abbiamo adattato dove volevamo, come volevamo. Siamo rimasti fedeli al materiale. A volte ci siamo allontanati un po', ma il processo ha funzionato alla grande. Quindi, non cambieremo affatto questo modo di lavorare. Continueremo a spronarci in tutti i modi".

Lo showrunner ha anche sottolineato il processo di estenuante fisicità che ci si aspetta dai protagonisti della serie e dagli altri attori del cast: "Sono i nostri attori a doversi spingere ancora di più. Man mano che invecchiano, man mano che il tempo passa, cosa significa per loro dal punto di vista fisico? E come si muovono e come combattono? E cosa succede quando il mondo diventa sempre più estremo e pericoloso?".

Tuttavia, sotto la pressione di costruire un'altra straziante stagione televisiva, Mazin ha aggiunto che la squadra si è impegnata a superare i propri limiti. "Sicuramente spingeremo in avanti anche la tecnologia che utilizziamo. Abbiamo imparato molto, soprattutto per quanto riguarda gli infetti e come migliorare le scene con loro. Quindi, continueremo a spostare l'asticella sempre più in alto. Questa è come una sorta di chiamata alle armi".