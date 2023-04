The Last of Us 2 avrà gli stessi colpi di scena del gioco? Non è detto, parla Craig Mazin

Dopo aver rivelato dove saranno girate le riprese della Stagione 2 di The Last of Us di HBO, lo showrunner Craig Mazin torna a discutere di quella che indubbiamente sarà una Season complessa da trasporre dal mondo videoludico a quello delle serie televisive. Attenzione: l'articolo contiene spoiler sulla trama di The Last of Us Parte II.

Chi ha giocato The Last of Us Parte II conosce bene il destino a cui va incontro Joel a seguito della strage compiuta per salvare Ellie alla fine del titolo originale di Naughty Dog e della prima stagione della serie HBO.

Amatissimo dai fan del capostipite del franchise nonostante le sue azioni brutali, Joel Miller è diventato un personaggio controverso per la sua gestione durante le battute iniziali del sequel pubblicato nel 2019. Il protagonista viene ucciso senza pietà da Abby, personaggio che interpretiamo nella seconda metà dell'avventura e che condivide con Ellie l'ossessione per la vendetta. Ma tutto questo sarà riproposto pedissequamente all'interno della Stagione di HBO?

Non c'è ancora risposta certa a questa domanda, con Craig Mazin che ha lasciato aperta la possibilità di prendersi delle libertà creative, dovesse ritenerle necessarie: "Questo dovrebbe essere abbastanza ovvio per chiunque ormai, ma non ho paura di uccidere i personaggi ", ha detto. "Ma la cosa importante da notare è che né Neil né io ci sentiamo vincolati dal materiale originale".

Al contempo, Pedro Pascal ha commentato la questione dichiarando di non aspettarsi particolari cambiamenti rispetto alla storia tracciata originariamente da Druckmann e Naughty Dog: "Non avrebbe senso seguire così fedelmente il primo gioco solo per deviare così tanto dal percorso. Quindi, sì, questa è la mia risposta onesta", ha dichiarato l'attore. La morte di Joel è un evento particolarmente tragico per i fan della serie, e Bella Ramsey ha ammesso di "non sapere se sarà emotivamente pronta" ad affrontare una scena tanto drammatica.

In attesa di maggiori informazioni, Neil Druckmann ha anticipato la Stagione 2 di The Last of Us parallelamente a come presentò The Last of Us Parte II per PlayStation.