The Last of Us 2: Bella Ramsay ha due grandi desideri per la prossima stagione

Mentre continuano i rumor sul cast di The Last of Us: Parte 2, la protagonista Bella Ramsay ha offerto qualche anticipazione in merito alla produzione della seconda stagione dell'acclamata serie tv targata HBO.

Parlando con Collider, l'interprete di Ellie ha spiegato che sono due gli aspetti del videogame originale che non vede l'ora di poter realizzare sul set, vale a dire le scene di violenza e la storyline dedicata a Dina: come saprete, gli episodi della seconda stagione di The Last of Us adatteranno gli eventi del secondo videogame della saga, The Last of Us: Parte 2, noto per la sua trama spietata da revenge-movie e le sue scene di violenza estrema, una caratteristica che Bella Ramsey non vede l'ora di provare sul suo fisico.

"Sono davvero molto emozionata in vista di tutte le cose davvero intense che dovrò fare, perché si okay, nella prima stagione ho fatto qualche scena di violenza, ma la seconda stagione promette dei ritmi molto più aliti a livello fisico, anche solo dal punto di vista degli stunt e delle scene di lotta. Adoro questo aspetto della recitazione e, se posso dirlo, non vedo l'ora di svegliarmi la mattina e trovarmi addosso i lividi degli stunt o un occhio nero. Dal punto di vista della storia, invece, amo molto la storyline di Dina nel secondo gioco. Nella prima stagione c'è stato quel singolo episodio di Ellie e Riley, ma nella seconda stagione avremo la storia di Ellie e Dina come trama vera e propria ed è uno degli aspetti che mi emoziona di più."

Ricordiamo che le riprese di The Last of Us 2 dovrebbero iniziare a gennaio 2024: vi terremo aggiornati.