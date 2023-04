The Last of Us 2, Bella Ramsey non vede l'ora di iniziare: 'Voglio combattere di più'

La seconda stagione di The Last of Us è in arrivo e Bella Ramsey non vede l'ora di cominciare le riprese. The Last of Us è uno dei videogiochi più amati di tutti i tempi, ma il sequel è molto controverso: nonostante le ottime recensioni, la storia presenta alcune scelte controverse che alcuni fan non hanno gradito molto. Vedremo come sarà adattata.

La seconda stagione dovrebbe rimanere relativamente fedele al secondo gioco anche se molti dei suoi colpi di scena potrebbero essere riadattati in modo diverso, secondo l'autore della serie HBO, Craig Mazin. È probabile che alcuni punti della trama rimarranno identici, ma ovviamente è possibile che gli showrunner decidano di cambiare le cose e sorprendere i fan, come in parte già accaduto con la prima stagione.

Tuttavia, Bella Ramsey (che nello show interpreta Ellie) ha rivelato in un'intervista con L'Officiel quali sono le cose più eccitanti che non vede l'ora di fare e vedere nella prossima stagione. L'attrice ha dichiarato di essere aperta a tutto e di essere entusiasta di vedere come il secondo gioco verrà adattato dagli showrunner, ma anche di non vedere l'ora di fare più sequenze di combattimento. Ellie è la protagonista del secondo gioco e quindi dovrà affrontare molti più nemici. In generale, il secondo gioco è anche più ricco di azione, poiché la storia è incentrata sulla violenza e sulla ricerca attiva di persone da uccidere, anziché sulla protezione di qualcuno.

"Sono aperta a tutto", ha dichiarato Ramsey. "Non vedo l'ora di vedere come Craig e Neil adatteranno la storia del secondo gioco in un'altra stagione. In realtà non vedo l'ora di poter combattere di più, ma questo riguarda me, non Ellie".

Al momento non abbiamo idea di cosa aspettarci dalla seconda stagione di The Last of Us. Il secondo gioco è piuttosto denso e raccontato in modo non lineare. Ci sono informazioni di ogni tipo che vengono nascoste al giocatore e poi rivelate in seguito attraverso i flashback, dando vita a una storia che potrebbe essere difficile da raccontare in una manciata di episodi televisivi. Sappiamo però che gli autori hanno in mente di andare oltre la Stagione 2 di The Last of Us e in questo modo adattare la trama del secondo gioco in più stagioni potrebbe essere l'unico modo per una trasposizione estremamente fedele.

Non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese di The Last of Us 2, ma dovrebbero partire entro la fine dell'anno per una distribuzione nel 2024. Se vi è piaciuta la prima stagione non vorrete assolutamente perdervi la prossima.