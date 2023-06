The Last of Us 2, Bella Ramsey e Pedro Pascal avvertono già la pressione

The Last of Us è uno show televisivo basato sul videogioco omonimo realizzato dalla casa Naughty Dog. La storia di Joel ed Ellie all'interno di un mondo post-apocalittico, messo sotto assedio da schiere di infetti e gruppi di umani pericolosi ha fatto subito breccia nei cuori degli spettatori e dei vecchi affezionati del videogame.

Ecco che, visto l'indiscusso successo della prima stagione di The Last of Us, è fuori da ogni dubbio che il pubblico si aspetti una seconda stagione, che certamente arriverà.

Mentre si preparano a riprendere i panni dei loro personaggi tuttavia, Pedro Pascal e Bella Ramsey hanno confessato di sentire addosso ancora molta pressione. Di questo hanno parlato durante una recente intervista a Deadline, proprio quando è stato chiesto loro se avvertono l'importanza del loro lavoro:

"Penso che sia diminuita, ma senza dubbio c'è ancora" ha detto la Ramsey. "La prima stagione ha avuto successo e proprio per questo ancora non ci sentiamo tranquilli, dobbiamo farlo e nel modo migliore possibile".

Secondo Pedro Pascal: "L'ansia è una sfida per me, ma è anche tutto un po' spaventoso perché stiamo andando verso una nuova stagione. Però credo anche che sarebbe ancora più strano se non avvertissimo niente, so che siamo in buone mani".

Non ci resta quindi che attendere ancora per capire che cosa avrà in serbo per noi questa nuova interazione dello show. Nel frattempo, se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di The Last of Us.

