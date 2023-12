The Last of Us 2, Bella Ramsey è già pronta a combattere gli haters del web

Dopo aver affrontato a testa alta le critiche a Ellie in The Last of Us, Bella Ramsey non ha più paura dei troll e degli haters di internet, soprattutto ora che stanno per iniziare i lavori sulla seconda stagione della serie HBO che ha conquistato la critica e buona parte del pubblico. L'attrice sa che nuove polemiche arriveranno, visto la trama.

Bella Ramsey tornerà a vestire i panni di Ellie nella seconda stagione di The Last of Us, nonostante sia stata oggetto di polemiche durante la produzione della prima stagione. La Ramsey è stata presa di mira perché non aveva un'esatta somiglianza con la Ellie dei videogiochi e ha quindi ricevuto molti commenti negativi sul suo aspetto. I fan sono ben consapevoli di quanto sia controversa la storia del secondo gioco e sono più che consapevoli del fatto che probabilmente aprirà la porta a una tossicità ancora maggiore quando verrà adattata per la TV.

Bella Ramsey, tuttavia, non è infastidita dai troll ed è disposta a fidarsi degli autori dello show. L'attrice ha parlato della situazione in una nuova intervista all'Independent.

"Qualunque decisione venga presa dagli autori, ci saranno diverse opinioni in merito", ha dichiarato l'attrice. "È molto bello avere questo livello di distanza da tutto ciò".

Al momento non abbiamo idea di come sarà strutturata la seconda stagione. Si tratta di una storia molto poco lineare, che cambia prospettiva, salta da un punto all'altro della linea temporale e viene raccontata in un lungo arco di tempo. Questo la rende un po' difficile da adattare in modo lineare per la televisione, ma dovremo aspettare fino al 2025 per saperne di più.

Le riprese di The Last of Us 2 sono state posticipate al febbraio del 2024 a causa dei ritardi causati dagli scioperi di sceneggiatori e attori a Hollywood; tra l'altro, la produzione è dovuta andare incontro agli impegni di Pedro Pascal, attualmente tra gli attori più richiesti sul mercato, così è improbabile che la seconda stagione arrivi prima del 2025.