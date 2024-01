The Last of Us 2, il cast è al completo: trapelata la prima foto con Craig Mazin!

I lavori per la seconda stagione di The Last of Us sono pronti a cominciare. Dopo gli annunci dei nuovi membri del cast della serie per la season 2, è stata pubblicata una nuova foto che mostra, per la prima volta, i nuovi attori in compagnia della protagonista e del creatore della serie.

Mentre Pedro Pascal insinua il dubbio che Joel possa avere un destino diverso rispetto al videogioco, i fan sono in trepidante attesa per l'inizio delle riprese della seconda stagione. Dopo l'enorme successo della season 1, che ha portato la serie a conquistare tantissimi riconoscimenti, tra cui tantissimi Emmy Awards per il comparto tecnico, i programmi per i nuovi episodi sembrano essere ancora più importanti. Conoscendo lo scorrere della trama, i fan sono pronti ad aspettarsi delle nuove puntate emotivamente ancora più impegnative e che, sicuramente, metteranno in discussione il futuro dei personaggi.

L'immagine circolata online che vede Isabela Merced e Young Mazino, recentemente entrati nel cast, in compagnia di Craig Mazin e Bella Ramsey, lascia intendere quanto il cast abbia avuto modo di conoscersi ed iniziare ad instaurare quel rapporto necessario per raccontare una storia come quella di The Last of Us. Le foto, dimostrano, inoltre, che le riprese potrebbero ricominciare a breve, lasciando intendere che il pubblico potrebbe non aspettare tantissimo per rivedere Joel e Ellie sul piccolo schermo.

Se vi va di scoprire qualcosa di più sulla prima stagione, vi consigliamo la nostra recensione della prima stagione di The Last of Us. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!