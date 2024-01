The Last of Us 2, anche Catherine O'Hara nel cast? Il suo personaggio non è nel gioco!

Nei giorni scorsi HBO ha annunciato praticamente l'intero cast principale della seconda stagione di The Last of Us, presentandoci soprattutto gli attesissimi volti di Abby, Dina e Jesse: le sorprese, però, non sono finite qui, perché ad unirsi allo show con Pedro Pascal e Bella Ramsey potrebbe essere a breve un altro volto noto.

Stiamo parlando di Catherine O'Hara: l'amatissima attrice di Mamma, ho Perso l'Aereo e Beetlejuice sarebbe, secondo le ultime indiscrezioni, in trattativa con HBO per entrare a far parte dei nuovi episodi della serie e la cosa non può non incuriosirci, soprattutto dal momento in cui i personaggi principali presenti nel videogioco sono ormai stati annunciati.

A parlarne è stato il noto insider Daniel Richtman, che ha aggiunto una precisazione proprio sul ruolo che O'Hara potrebbe ricoprire nello show: si tratterebbe, secondo le sue parole, di una certa Gail, personaggio effettivamente non presente nei giochi targati Naughty Dog e che dovrebbe fare la sua comparsa in tre episodi di questa seconda stagione.

Al momento né Catherine O'Hara né la produzione hanno confermato la cosa, ma a questo punto è plausibile supporre che un annuncio ufficiale possa arrivare tra non molto tempo: vedremo, in tal caso, se ci verrà rivelato qualcosa in più su questo misterioso e inedito personaggio. Qui, nel frattempo, trovate la prima foto del cast al completo di The Last of Us 2.