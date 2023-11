The Last of Us 2, chi è Kaitlyn Dever? Tutto sulla possibile Abby della serie TV

The Last of Us 2 riscalda i motori: finito lo sciopero, possiamo tornare a parlare concretamente del nuovo cast e in particolare (questione molto vicina al fandom affezionato) chi interpreterà uno dei personaggi centrali della seconda stagione. I rumor spingono su Kaitlyn Dever per Abby, un'ipotesi che sembrerebbe sempre più concreta.

Nell'attesa di scoprire se sarà proprio Dever a interpretare uno dei personaggi più iconici del videogame nella sua versione live-action, possiamo iniziare a conoscere meglio l'attrice.

Kaitlyn Dever debutta come attrice nel 2009 nel film An American Girl: Chrissa Stands Strong. Qualche anno dopo arriva il successo con la serie televisiva Justified e più avanti si solidifica con L'uomo di casa, dove la giovane attrice recita al fianco di Tim Allen. Le prime candidature arrivano con la miniserie Netflix Unbelievable con Toni Collette dove Dever interpreta la protagonista Marie Adler: la sua interpretazione viene candidata a un Golden Globe e ai Critics' Choice Television Award. La seconda candidatura ai Golden Globe arriva con la miniserie Dopesick - Dichiarazione di dipendenza dove l'attrice divide il set con Michael Keaton.

L'esperienza alla giovane attrice di certo non manca. Che sia il turno di Dever di sperimentare il genere scifi? Le riprese di The Last of Us hanno già una data e considerata l'incredibile somiglianza tra l'attrice e Abby, il ruolo potrebbe essere già suo.

Rimanete sintonizzati e vi aggiorneremo, come sempre, su tutte le novità di The Last of Us 2.