The Last of Us 2: chi sono le new entry del cast della seconda stagione?

Chi sono le new entry del cast di The Last of Us: Parte 2? Gli ultimi giorni per i fan della serie tv HBO tratta dal famoso videogame Playstation sono stati alquanto movimentati, cerchiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda i nuovi attori accolti nella produzione.

Negli ultimi giorni, gli annunci relativi al cast di The Last of Us 2 sono stati tre, e riguardano:

Kaitlyn Dever nei panni di Abby , un'abile soldatessa la cui visione del mondo in bianco e nero viene messa alla prova durante una cruda missione di vendetta per conto di coloro che amava.

, un'abile soldatessa la cui visione del mondo in bianco e nero viene messa alla prova durante una cruda missione di vendetta per conto di coloro che amava. Young Mazino nei panni di Jesse , un pilastro della sua comunità che mette i bisogni di tutti prima dei propri, anche se a volte il prezzo da pagare risulta terribile.

, un pilastro della sua comunità che mette i bisogni di tutti prima dei propri, anche se a volte il prezzo da pagare risulta terribile. Isabela Merced nei panni di Dina, uno spirito a ruota libera la cui devozione per Ellie sarà messa alla prova dalla brutalità del mondo in cui vivono.

A proposito di Isabela Merced nel ruolo di Dina, i creatori della serie tv Craig Mazin e Neill Druckmann hanno dichiarato: “Dina è una persona calorosa, brillante, selvaggia, divertente, pericolosa e immediatamente adorabile. Avremmo potuto cercare all'infinito un'attrice in grado di incarnare senza sforzo tutte queste caratteristiche, oppure puoi rivolgerti ad Isabela Merced. Non potremmo essere più orgogliosi di averla nella nostra famiglia”.

Per quanto riguarda Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, che i fan dei videogame sanno già essere uno dei personaggi centrali del secondo capitolo di The Last of Us, i creatori hanno aggiunto: "Il nostro processo di casting per la seconda stagione è stato identico a quello della prima stagione: cerchiamo attori di livello mondiale che incarnino le anime dei personaggi del materiale originale. Niente conta più del talento e siamo entusiasti avere un'acclamata artista come Kaitlyn che si unisce a Pedro, Bella e al resto del nostro team."

Le riprese di The Last of Us: Parte 2 inizieranno a breve, restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.