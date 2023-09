The Last of Us 2, clamoroso: il ruolo di Abby offerto a Florence Pugh, lei ha accettato?

The Last of Us 2 è pronta a partire una volta che gli scioperi di Hollywood saranno terminati, ma i rumor non si fermano e in queste ore un'indiscrezione clamorosa ha anticipato la possibilità di un casting di Florence Pugh nel ruolo di Abby.

Secondo quanto riportato dal famoso scooper e insider My time to shine hello sulla sua pagina ufficiale del social network X, infatti, HBO avrebbe offerto il ruolo di Abby in The Last of Us: Parte 2 a Florence Pugh, amatissima attrice di Lady Macbeth, The Little Drummer Girl e Piccole donne, conosciuta dal grande pubblico per il ruolo della nuova Vedova Nera nel Marvel Cinematic Universe e prossima ad esordire nella maxi-saga fantascientifica di Denis Villeneuve nell'attesissimo Dune: Parte 2. Lo scooper, noto per le sue informazioni di prima mano e le sue anticipazioni sui movimenti dietro le quinte del settore cinematografico e televisivo hollywoodiano, ha rivelato che il ruolo di Abby sarebbe stato offerto a Florence Pugh prima dell'inizio degli scioperi, il che corrisponderebbe alle tempistiche rivelate dallo showrunner Craig Mazin, che ha annunciato tramite il Los Angeles Times che l'attrice di Abby è già stata scelta.

Resta da vedere però se Florence Pugh abbia accettato l'offerta, e al momento non è dato saperlo: lo stesso My time to shine hello, che in precedenza aveva rivelato che Abby sarebbe stata interpretata da Shannon Berry, ha specificato che una parte dei suoi contatti punta in direzione di Florence Pugh mentre l'altra rimane schierata con l'attrice di Hunters. A suo modo di metterla, una delle due attrici è entrata nel cast di The Last of Us 2, ma quale?

Bisognerà attendere la fine degli scioperi per scoprirlo, nel frattempo rimanete sintonizzati.