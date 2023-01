The Last of Us 2: cosa sappiamo attualmente sulla seconda stagione, si farà?

The Last of Us si è finalmente mostrata a tutto il mondo con il suo primo episodio andato in onda questa settimana in esclusiva su Sky e in streaming su NOW per l'Italia, ma i fan più adoranti già si domandano: The Last of Us 2 si farà?

La risposta a questa domanda sta probabilmente nel nuovo record stabilito da The Last of Us per HBO nel giorno del suo debutto: la serie ispirata al famoso videogame Playstation, infatti, ha fatto registrare il secondo miglior esordio per il network dal 2010, superando con i suoi 4,7 milioni di spettatori i numeri della premiere di una delle serie televisive più acclamate dello scorso decennio, Boardwalk Empire. Il debutto di The Last of Us è stato perfino superiore a quello della seconda stagione di una serie amatissima e seguitissima come Euphoria, e probabilmente HBO non tarderà a rinnovare lo show per un nuovo ciclo di episodi: fu questa, del resto, la strategia utilizzata l'anno scorso con House of the Dragon, che venne confermata per una seconda stagione dopo poche ore dallo straordinario esordio da 9,4 milioni di spettatori.

Al momento della stesura di questo articolo, comunque, HBO non ha ancora annunciato The Last of Us 2, sebbene i creatori e showrunner della serie Craig Mazin e Neil Druckmann (quest'ultimo anche creatore del videogame originale) abbiano già lasciato intendere di avere le idee molto chiare il futuro dello show: in una recente intervista promozionale, infatti, hanno dichiarato che The Last of Us non farà gli errori di Game of Thrones e un'eventuale seconda stagione adatterà la storia del videogame The Last of Us: Parte 2 senza inventare nulla rispetto al materiale di partenza.

Chiaramente vi terremo aggiornati in merito, dunque continuate a seguirci. Nel frattempo, scoprite quanti episodi avrà la prima stagione di The Last of Us, in onda in Italia ogni lunedì su Sky e in streaming su NOW.