The Last of Us 2, Craig Mazin ammette: 'Non riusciremo a cominciare quando avremmo voluto'

Sono poche le serie TV o i film la cui lavorazione non ha subito consistenti rallentamenti a causa degli scioperi che stanno immobilizzando Hollywood: The Last of Us non fa eccezione, come già ribadito più volte dai creatori dello show HBO Neil Druckmann e Craig Mazin, sempre piuttosto realisti sul possibile calendario.

Proprio Mazin è tornato a parlare della cosa dopo aver messo in chiaro che i lavori su The Last of Us sono pronti a partire appena rientrate le agitazioni: stavolta lo showrunner ha voluto comunque ribadire che difficilmente la lavorazione potrà riprendere per la data inizialmente indicata dagli addetti ai lavori.

"Penso stia diventando praticamente una certezza il fatto che non riusciremo a cominciare quando speravamo di poterlo fare, il che ovviamente ci preoccupa. Siamo comunque pronti a partire, siamo nati per fare questo. Questo è il modo in cui non solo abbiamo scelto di vivere le nostre vite, ma credo anche il modo in cui siamo chiamati a farlo. Altrimenti come potremmo mai portare avanti questo folle lavoro? Vi assicuro che non è per i soldi" sono state le sue parole.

Vedremo, dunque, quando la situazione permetterà alle riprese dei nuovi episodi di The Last of Us di prendere il via: nel frattempo, in giro si parla sempre più insistentemente di Florence Pugh come Abby dello show HBO.