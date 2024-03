The Last of Us 2, il creatore anticipa: 'Molte teorie dei fan sono totalmente sbagliate'

Le riprese di The Last of Us 2 sono iniziate e Pedro Pascal non sta più nelle pelle di portare sul piccolo schermo il percorso di Ellie e Joel. Ma alcune parole del creatore della serie HBO hanno gettato ombre sui nuovi episodi.

L'adattamento televisivo del popolare videogame apocalittico è stato molto apprezzato dai fan per via della grande fedeltà al materiale originale e chiunque abbia giocato a The Last of Us Parte II conosce molto bene il destino di padre e figlia. Tuttavia Craig Mazin ha affermato che la maggior parte dei commenti trovati sul web circa la trama dei nuovi episodi sono molto lontani a ciò che accadrà nella seconda stagione dello show: "Ho monitorato un po' la situazione su Internet, le persone sono molto intelligenti, a loro piace vedere dove stiamo girando e poi hanno tutte queste brillanti teorie su cosa significhi - ha detto durante una puntata del podcast Scriptnotes - vorrei poter abbracciare ognuno di loro e dire: 'No'. La maggior parte delle teorie sono sbagliate, alcune sono corrette a metà, alcune congetture sono corrette al 28%".

Le parole di Mazin lasciano intendere che forse la seconda parte della serie TV prenderà una piega diversa? Con nuova cast fedelissimo alla controparte videoludica, tutto il fandom si aspetta un racconto ancora coerente con quanto avviene nel gioco. Se ci sono grandi cambiamenti nell'aria potremo scoprirlo solo molto più avanti: nell'attesa possiamo goderci qualche video dal set di The Last of Us Parte Due.

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.