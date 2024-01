The Last of Us 2, per i nuovi episodi reclutato anche il regista di Loki?

Mentre si attende solo l'inizio delle riprese della seconda stagione di The Last of Us, la pre-produzione è in pieno svolgimento e le ultime novità riguardano il possibile reclutamento di uno dei registi dei nuovi episodi. La prima stagione poteva contare su una grande regia, oltre che sull'ottima scrittura, e il regista di Loki potrebbe unirsi.

Gli annunci del casting per The Last of Us 2 hanno cominciato a circolare, e le riprese dovrebbero iniziare tra un paio di settimane. È stato anche confermato che la seconda stagione adatterà almeno una parte di The Last of Us Part II. Il casting di Kaitlyn Dever nei panni di Abby, poi, ha emozionato molti spettatori dopo il suo annuncio.

Secondo l'insider Jeff Sneider, Kate Herron, regista della prima stagione di Loki, dirigerà almeno un episodio della seconda stagione di The Last of Us. Sneider ha ipotizzato che potrebbe dirigere più di un episodio, ma ha potuto affermare con sicurezza che si tratterà di almeno un episodio.

Al momento non è chiaro quale episodio o quali episodi dirigerà, ma data la densità di gioco di The Last of Us Part II, è probabile che non ci saranno episodi "riempitivi". Herron ha ricevuto molti consensi per il suo lavoro su Loki, uno show considerato uno dei migliori Disney+ della Marvel, se non il migliore in assoluto.

La seconda stagione di The Last of Us dovrà affrontare una questione piuttosto dura, poiché il secondo gioco è stato incredibilmente apprezzato ma anche criticato dai fan. Anche senza fare spoiler per coloro che non conoscono già il gioco, ci sono scelte importanti nella storia che hanno fatto arrabbiare molti fan e che hanno spinto alcuni giocatori a non andare avanti fino alla fine.

Si prevede che la seconda stagione adatterà ancora una volta fedelmente la storia del gioco e sarà quindi una visione impegnativa per alcuni spettatori. Resta da vedere se sarà possibile eseguirla o gestirla in modo diverso per renderla meno divisiva.

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us cominceranno tra un paio di settimane, giusto il tempo che Pedro Pascal recuperi dalla sua frattura al braccio, che ha vistosamente esibito nelle ultime cerimonie di premiazione ufficiali.