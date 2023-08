The Last of Us 2, il primo episodio è stato completato a pochi minuti dagli scioperi

The Last of Us: Parte 2 andrà avanti per diverse stagioni su HBO, col videogame Playstation che richiederà forse una 'trilogia di stagioni' per essere adattato al meglio, ma a che punto è ad oggi la seconda stagione della serie?

Durante un'intervista con il podcast Awardist di Entertainment Weekly, il co-showrunner e co-creatore della serie Craig Mazin ha parlato del lavoro compiuto sulla seconda stagione di The Last of Us prima dell'inizio degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e del sindacato degli attori SAG-AFTRA, confermando che il primo episodio di The Last of Us 2 è già stato scritto, con la sceneggiatura consegnata ufficialmente a HBO a pochi minuti dall'inizio degli scioperi.

"Siamo riusciti a mappare tutto l'arco narrativo della stagione 2 prima dell'inizio degli scioperi", ha rivelato Mazin, che ha anche aggiunto. "E ho anche scritto e inviato la sceneggiatura per il primo episodio. La cosa assurda è stata che l'ho inviata alla HBO intorno alle 22:30 o 22:40, praticamente a pochi minuti dalla mezzanotte: scattato quell'orario, kaboom, è iniziato lo sciopero e abbiamo dovuto interrompere i lavori." Tuttavia, Mazin ha anche anticipato che i fan farebbero bene a non trattenere il respiro in attesa di The Last of Us 2, dato che la serie non tornerà molto presto: "Penso che sia diventato praticamente una certezza agli occhi di tutti che non saremo in grado di iniziare le riprese per la data che avevamo originariamente programmato, il che ci dispiace molto", ha detto Mazin. "Siamo tutti impazienti di partire con i lavori. Questo è ciò per cui siamo nati."

Per gli ultimi aggiornamenti, ecco quale attrice dovrebbe interpretare Abby in The Last of Us 2.