The Last of Us 2: HBO ha già trovato l'attrice per il ruolo di Abby? I fan approvano!

Mentre tutto il mondo si sta godendo l'esordio di The Last of Us su HBO, i fan della prima ora del videogame di Playstation si sono già portati avanti immaginando il casting per l'eventuale seconda stagione, che dovrebbe adattare la narrazione della Parte II del gioco, uscita nel 2020. L'attenzione è stata subito rivolta al personaggio di Abby.

Per chi fosse estraneo alla storia dei videogiochi, Abby è l'antagonista e anche... una sorta di seconda protagonista di The Last of Us Part II. Non spoilereremo nulla della trama del secondo gioco, ma il personaggio ha un ruolo cruciale nella storia e ha lasciato molti fan parecchio divisi nei confronti delle sue azioni. Non si tratta solo di una persona che bisogna inseguire e uccidere, quindi sarà necessaria un'attrice in grado di fornire un ventaglio di emozioni ed espressioni complesse. Non un compito facile.

I creatori dello show sperano che, se l'accoglienza sarà abbastanza forte, potranno adattare il secondo gioco a partire dalla Stagione 2 di The Last of Us, ma si tratta di un momento abbastanza lontano per il momento.

In ogni caso, alcuni fan pensano che la HBO abbia già messo gli occhi sull'attrice perfetta per il ruolo di Abby. Si tratta di Shannon Berry, un nome che i fan stanno tenendo d'occhio per il ruolo per alcuni motivi. Innanzitutto, assomiglia molto al personaggio e la Berry ha anche fornito un suo commento in proposito. Questo, però, non significa assolutamente nulla senza una conferma ufficiale. Tuttavia, altri fan hanno notato che il creatore del gioco e della serie HBO Neil Druckmann la segue su Instagram. La Berry segue anche Bella Ramsey (che interpreta Ellie nella serie TV) e l'account Instagram ufficiale del franchise.

È possibile che sia semplicemente una follower di queste persone e che le piacciano i videogiochi del franchise? Assolutamente sì! Ma si sa in che modo ragiona il popolo del web, per i quali niente è una coincidenza.

Shannon Berry è stata una dei volti della serie The Wilds. L'attrice interpretava il personaggio di Dot Campbell; Amazon ha cancellato The Wilds dopo due stagioni lo scorso luglio.

L'episodio 2 della prima stagione di The Last of Us debutterà il 22 gennaio su HBO e il 23 gennaio in Italia su Sky e in streaming su Now (nella versione sottotitolata in italiano).