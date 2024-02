The Last of Us 2, nelle foto dal set fa la sua prima comparsa un luogo visto nel gioco!

Anche se le riprese di The Last of Us 2 potrebbero iniziare presto, i dettagli su quella che sarà la trama della nuova stagione della serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey sono ancora piuttosto frammentari.

È comunque noto che in The Last of Us 2 verranno rappresentati alcuni eventi del videogioco The Last of Us Parte II: non tutti comunque, visto che l'adattamento in questione dovrebbe coprire più di una stagione dello show televisivo. Se la prima stagione è stata fedele al videogioco che l'ha ispirata, non si esclude che la seconda tenterà un approccio più libero al materiale di partenza. Uno dei dubbi principali riguarda il destino di Joel: in una recente intervista a Deadline, Pedro Pascal ha dichiarato che quel che vedremo in tv sarà "sorprendente". Senza ombra di dubbio, il futuro del suo personaggio potrebbe condizionare in modo decisivo gli eventi narrati.

Tuttavia, resteranno certamente numerosi e importanti agganci alla fonte videoludica dell'operazione, come dimostrano alcune foto diffuse su X dall'account "The Last of Us News". Al centro di esse, il Greenplace Market, una location certamente nota agli appassionati del gioco: il supermercato abbandonato è infatti un luogo visitato da Ellie e Dina nel corso di una delle loro pattuglie di routine. Anche se non sappiamo come sarà all'interno, l'insegna che vediamo in queste foto è praticamente identica a quella originaria.

Intanto, sappiamo per certo che lo show targato HBO ci riserverà numerose sorprese, soprattutto per quanto riguarda gli attori protagonisti: è fresca, infatti, la conferma ufficiale dell'ingresso di Catherine O'Hara nel cast di The Last of Us 2.