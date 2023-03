The Last of Us: Parte 2, 'Future Days' non ci sarà nella prossima stagione della serie HBO

Se avete visto il video in cui Bella Ramsey suona la chitarra come Ellie probabilmente vi sarà venuta voglia di assistere all'adattamento televisivo della famosa scena del videogame The Last of Us: Parte 2 nella quale Joel suona Future Days dei Pearl Jam.

Purtroppo, però, questo famoso e amatissimo momento del videogame non sarà presente nella serie tv di HBO, e a rivelarlo è stato nientemeno che Neil Druckmann, creatore del videogame e showrunner, insieme a Craig Mazin, dello show live-action: “Inserire Future Days nella serie tv sarebbe come barare" ha chiarito l'autore, "semplicemente perché Joel non può conoscere quella canzone. Posso assicurarvi però che i Pearl Jam saranno inseriti in qualche modo, magari con altre canzoni”.

Come ricorderete se avete giocato i videogiochi di The Last of Us, il brano viene 'trovato' dal protagonista Joel (interpretato da Pedro Pascal nella serie tv HBO) grazie a YouTube, un'escamotage narrativo pensato per giustificare la presenza della canzone nel mondo post-apocalittico del videogame: questo perché l'album contenente il singolo vide la luce ad ottobre 2013, e dato che l'epidemia che ha distrutto il mondo di The Last of Us è scoppiata il 26 settembre, il disco dei Pearl Jam non ha fatto in tempo ad uscire nell'universo narrativo del franchise.

