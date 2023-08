The Last of Us 2, HBO sta per annunciare l'attrice di Abby? Craig Mazin sembra confermare!

The Last of Us è stato uno dei successi seriali più importanti del 2023. Ha segnato una vera e propria svolta nel modo in cui vengono adattati i videogiochi sul grande e piccolo schermo, cambiandone definitivamente l'approccio. Ma cosa avranno in serbo per la seconda stagione?

Craig Mazin, in una recente intervista all'Hollywood Reporter, ha sviato intorno ad una delle domande che maggiormente interessano i fan. Uno dei personaggi più importanti della seconda parte del videogioco è Abby. Il personaggio, nel videogioco, viene introdotto come ex membro delle Luci che cerca di vendicarsi di Joel dopo la morte del padre Jerry. Abby avrà nel corso della storia un ruolo sempre più importante che la porterà ad avere un legame molto profondo con Ellie.

Tra le tante domande che sono state poste a Mazin riguardo i nuovi episodi di The Last of Us, una delle più insistenti riguardava il casting di Abby. L'importanza del personaggio, ovviamente, spinge i fan a voler aver qualche notizia in più riguardo l'interprete che le presterà il volto. Il modo in cui Mazin ha sviato l'argomento sembra far capire che qualcosa si sia già mosso a riguardo. "Lo sciopero ci ha fermato. Ci stavamo lavorando. Abby è stato il primo ruolo che volevamo trovare. Abbiamo una buona esperienza nel fare annunci di cast importanti e le persone rispondono con 'davvero?' e probabilmente continuerà. Quindi le persone potrebbero non essere d'accordo, ma penso che finora abbiamo fatto bene e il pubblico sembra sentire che abbiamo compreso e anche l'Academy lo ha fatto" ha concluso.

Nel frattempo, vi consigliamo la nostra recensione della prima stagione di The Last of Us. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!