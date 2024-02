The Last of Us 2, Isabella Merced parla di Abby: 'Kaitlyn Dever è fantastica'

Isabela Merced sarà Dina in The last of Us: Parte due, e accanto a lei sarà Kaitlyn Dever a interpretare Abbie.

L’attrice di Madame Web ha usato parole al miele per descrivere la bravura della sua collega sul set di The Last of Us: Parte due.

“Kaitlyn è tra le attrici più talentuose con cui abbia mai lavorato", ha dichiarato Merced a Deadline. "La mia esperienza è stata molto limitata, tuttavia abbiamo avuto un giorno di riprese per me come Dina. E devo dire che è andata benissimo.” Merced ha poi elogiato anche lo showrunner della serie Craig Mazin: “Ero una grande fan del secondo gioco, l'ho giocato in un weekend. E poi mi sono chiesta: come si tradurrà in televisione? E Craig Mazin è una delle persone più brillanti, anzi, credo sia un genio. Sono sicura che, se facessero il test, scoprirebbero che è vero. E ha un modo di dare vita a questi personaggi che nessuno potrebbe mai immaginare in così poco tempo. Lo adoro. È incredibile.”

La seconda stagione di The Last of Us non ha ancora una data d’uscita, ma le previsioni più ottimiste ipotizzando un approdo su Hbo Max (Sky e Nowtv in Italia) verso l’inizio del 2025. Qui potrete vedere le prime foto dal set di The Last of Us: Parte due.