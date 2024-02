The Last of Us 2, Jeffrey Wright dal gioco alla serie tv? Parla l'attore di Batman

Quando parliamo di The Last of Us ormai non ci riferiamo più al singolo videogioco, ma ad un vero e proprio franchise in continua espansione, come dimostrato anche dal recente successo della trasposizione live-action per HBO. Lo show con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey è stato di certo una punta di diamanta del piccolo schermo.

Come potete leggere anche dalla nostra recensione di The Last of Us infatti, la serie è riuscita a dimostrare un enorme rispetto verso il materiale di partenza, ciò ha anche portato molti che non conoscevano il mondo di Joel ed Ellie ad entrarvi dentro e farne parte.

In tutto questo era quindi praticamente scontato che ci fosse la possibilità di una seconda stagione, che arriverà e porterà con sé diverse nuove aggiunte al cast originale. Tra i tanti, tra cui anche Kaitlyn Dever nel controverso ruolo di Abby, in molti vorrebbero che ad entrare nella famiglia ci fosse anche Jeffrey Wright.

L'attore, conosciuto ai più per i suoi ruoli in Westworld e The Batman, è colui che ha interpretato un personaggio fondamentale in The Last of Us 2, quindi sarebbe lecito aspettarsi un suo coinvolgimento.

Proprio di questo ha parlato l'attore quando gli è stata posta la domanda durante una recente intervista per GamesRadar: "Tutto è possibile, vedremo".

Voi che ne pensate?