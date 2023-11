The Last of Us 2: Kaitlyn Dever, in lizza per il ruolo di Abby, è legata ad...Uncharted!

Una delle attrici in pole position per il ruolo di Abby in The Last of Us: Parte 2, la seconda stagione dell'acclamata serie tv di HBO, è la nuova arrivata Kaitlyn Denver, attrice di Nessuno ti salverà che curiosamente è legata alla saga di Uncharted.

L'attrice, infatti, ha una storia di lungo corso con Naughty Dog, la casa di sviluppo di videogame che ha creato sia la saga di Uncharted che la saga di The Last of Us: sicuramente avrete sentito parlare dell'adattamento cinematografico di Uncharted, film d'avventura con protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg realizzato in collaborazione da Playstation Studios e Sony Pictures, ma forse non tutti sanno che proprio Kaitlyn Denver lavorò ad Uncharted 4, l'acclamato ultimo capitolo della saga di videogiochi che ha ispirato il film.

Nel gioco, l'attrice ha ricoperto il ruolo di Cassie Drake, la figlia di Nathan Drake ed Elena Fisher, un ruolo di pochi minuti che arriva alla fine del gioco ma che è fondamentale per la storia di Nathan Drake. Prima di questa collaborazione, tra l'altro, Kaitlyn Denver fece il provino per il ruolo di Ellie nel videogame di The Last of Us, successivamente andato ad Ashley Johnson.

Ricordiamo che le riprese di The Last of Us: Parte 2 inizieranno a gennaio 2024. In queste ore, la protagonista Bella Ramsay ha anticipato gli aspetti del videogame che non vede l'ora di ricreare per gli episodi di The Last of Us 2.