The Last of Us 2, lavori pronti a partire! Si attende la fine dello sciopero

Dopo il successo della prima stagione in molti stanno aspettando The Last of Us 2, per capire quanto riuscirà a essere fedele ai videogiochi Naughty Dog e per scoprire quali sorprese saprà riservare al pubblico televisivo. Lo showrunner Neil Druckmann ha confermato che la produzione è pronta a partire una volta che gli scioperi saranno terminati.

Mentre HBO ha aperto alla possibilità per degli spin off di The Last of Us in un’intervista con Entertainment Weekly Neil Druckamann ha rassicurato i fan sullo stato dei lavori, dicendosi sicuro che non appena i due scioperi hollywoodiani saranno conclusi i lavori potranno cominciare a pieno regime.

Queste le parole dell’autore: “Abbiamo delineato tutta la stagione 2 e siamo pronti a partire non appena finiranno gli scioperi. Per quanto riguarda il prossimo gioco Naughty Dog, invece, non posso dire niente o il mio direttore della comunicazione mi massacrerebbe”.

Anche l’altro showrunner della serie, Craig Mazin, parlando allo stesso magazine, aveva espresso a grandi linee lo stesso concetto: “Siamo stati in grado di tracciare la mappa di tutta la seconda stagione. Ho anche scritto e presentato la sceneggiatura del primo episodio e l’ho inviata a HBO poco prima della mezzanotte in cui è iniziato lo sciopero della WGA. Credo che stia diventando quasi una certezza che non saremo in grado di iniziare le riprese quando speravamo di farlo”.

Non ci resta che aspettare, dunque, sperando che le parti in causa riescano a raggiungere presto un accordo che permetta di lavorare a tutte le opere in cantiere, compresa quella con Pedro Pascal come protagonista. Nel frattempo, vi lasciamo alla recensione di The Last of Us.