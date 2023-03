The Last of Us 2: Neil Druckmann anticipa l'arrivo di Abby come fece con il gioco

Sono passate già alcune settimane dalla conclusione di The Last of Us su HBO, ma l'autore Neil Druckmann sta già facendo scaldare gli animi degli spettatori anticipando le maggiori novità in vista della Parte 2, le cui riprese dovrebbero cominciare entro la fine dell'anno. Druckmann ha stuzzicato i fan con un poster che rimanda all'arrivo di Abby.

Il poster in questione raffigura un braccio, molto muscoloso e pieno di cicatrici, che tiene stretto nella mano un martello, con un'atmosfera che ne suggerisce la violenza in grado di esplodere in qualsiasi momento.

A un occhio attento non sarà certo sfuggita la somiglianza con un altro teaser poster, quello realizzato cinque anni fa per l'arrivo del videogame di The Last of Us: Part II. In quest'ultimo è sempre presente un braccio con ornamenti floreali nella zona che dovrebbe presentare la ferita da infetto, ma che teneva in mano un coltello. In quest'ultimo caso il braccio è quello di Ellie.

Mentre alcuni fan su Reddit avevano ipotizzato che il primo braccio fosse quello di Joel ancora prima di conoscere Ellie, adesso sembra naturale fare il collegamento invece con Abby, personaggio centrale nella narrazione di The Last of Us: Part II e il cui casting nella serie HBO deve ancora essere annunciato. Scopriamo chi è Abby in The Last of Us 2.

L'aver postato l'immagine del braccio muscoloso di Abby potrebbe suggerire che si cercherà effettivamente un'attrice con la sua immensa fisicità. Ciò potrebbe significare la scelta di qualcuno che è già muscoloso come Abby nel gioco, o invece il casting di un'attrice che dovrà allenarsi intensamente per aumentare la propria massa per la parte.

Anche qui su Everyeye abbiamo stilato una lista di potenziali candidate per la parte di Abby.

Come sempre, il nome unico che continua a venire fuori è quello di Shannon Berry, l'attrice di The Wilds che assomiglia ad Abby ed è seguita dallo stesso Neil Druckmann su Instagram. Al momento sembra sia stata esclusa una potenziale attrice per la parte: Katy O'Brian, recentemente vista in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e nella terza stagione in corso di The Mandalorian, sembra aver dichiarato di non essere riuscita a ottenere un'audizione per The Last of Us 2 e che il ruolo sarebbe già stato assegnato.