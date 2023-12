The Last of Us 2, novità sul casting di Abby? Insider certo: 'Kaitlyn Denver ha firmato'

In attesa di capire quando inizieranno le riprese di The Last of Us 2, la prossima stagione dell'acclamata serie tv HBO basata sull'omonimo videogame Playstation continua ad essere al centro di rumor e indiscrezioni, in particolare per il casting di Abby.

Come sa chi ha giocato il videogame originale, Abby è il personaggio più importante introdotto in The Last of Us: Parte 2, tanto da poter essere considerata una vera e propria seconda protagonista insieme ad Ellie, interpretata da Bella Ramsey nella serie tv live-action. Negli scorsi mesi si sono fatti diversi nomi per l'attrice in lizza per il ruolo, dalla star del Marvel Cinematic Universe Florence Pugh a Shannon Berry, ma a causa degli scioperi di Hollywood e lo slittamento delle riprese quelle due piste sembrerebbero essersi ormai raffreddate, col nome più caldo negli ultimi tempi che è diventato quello di Kaitlyn Denver: anzi talmente caldo, addirittura, che per alcuni è praticamente già fatta.

Stando a quanto riportato dal noto insider Daniel RPK in queste ore, infatti, Kaitlyn Denver avrebbe firmato per interpretare Abby nella serie tv di The Last of Us: l'attrice di Nessuno ti salverà, che ai tempi del primo videogame di The Last of Us fece il provino con Naughty Dog per interpretare Ellie e in Uncharted 4 ha prestato il volto a Cassie Drake, la figlia di Nathan Drake ed Elena Fisher, sarebbe dunque stata scelta dalla produzione per questo fondamentale ruolo.

Al momento la notizia non è stata confermata ufficiale né da HBO né dalle figure chiave della serie tv, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le prossime novità.