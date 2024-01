The Last of Us 2: il numero di registi della nuova stagione svela il totale degli episodi?

Chi saranno i registi della seconda stagione di The Last of Us? Dopo aver fatto il punto della situazione su tutte le new entry del cast di The Last of Us: Parte 2, diamo uno sguardo anche all'elenco dei filmmaker che saranno dietro le macchine da presa di HBO.

La formazione della seconda stagione includerà il vincitore dell'Emmy Mark Mylod, noto per il suo lavoro sulla pluripremiata serie tv HBO Succession e il film The Menu con protagonisti Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult e Ralph Fiennes, la regista Nina Lopez-Corrado (che ha guidato alcuni episodi di Perry Mason, altra serie HBO), il regista Stephen Williams (dietro all'acclamata mini-serie Watchmen di Damon Lindelof, ancora una volta targata HBO) e la regista Kate Herron (famosa per la serie tv Loki di Marvel Studios e Disney+). Queste quattro new entry, ovviamente, andranno ad unirsi ai registi di ritorno della prima stagione di The Last of Us, vale a dire Peter Hoar, che è stato nominato agli Emmy per aver diretto l'episodio 3, "Long, Long Time", e Craig Mazin e Neil Druckmann, anche co-creatori, produttori esecutivi e showrunner della serie.

Questo elenco di registi garantisce che The Last of Us: Parte 2 avrà almeno sette episodi, che potrebbero aumentare qualora agli autori chiamati a raccolta venisse chiesto di dirigere più di un episodio a testa: la prima stagione della serie, lo ricordiamo, era composta da 9 episodi, ma gli autori hanno già promesso che gli eventi del videogame The Last of Us 2 saranno divisi in più stagioni.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sui canali di Everyeye.