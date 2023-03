The Last of Us: Parte 2, parlano gli autori: Aspettatevi la stessa qualità, e tanto sangue

The Last of Us 1 sta per arrivare in home video e le riprese della prossima stagione sono ancora lontane, ma in una nuova intervista promozionale i creatori della serie Craig Mazin e Neil Druckmann hanno già anticipato qualche dettaglio sui prossimi episodi.

In particolare, parlando al podcast di The Last of Us Mazin ha dichiarato: "Per la stagione 2 potete aspettarvi lo stesso approccio dei primi episodi, vale a dire capire cosa ha reso speciale la storia del videogame, prendere la sua anima e lasciarla intatta nel passaggio verso un nuovo medium. Le scene con i personaggi momento per momento potrebbero rimanere gli stessi oppure potrebbero cambiare, faremo ciò che dobbiamo fare per assecondare il passaggio della storia da un medium all'altro."

La seconda stagione dello show di successo della HBO adatterà il videogioco The Last of Us Parte 2, che però per prendere pienamente vita sul piccolo schermo potrebbe occupare anche una terza stagione della serie: la storia, come molto di voi sapranno, segue Ellie circa cinque anni dopo gli eventi del primo videogame/della prima stagione. "Sfrutteremo anche tutte le libertà che abbiamo in televisione e che non c'erano nel gioco, in particolare il vantaggio di cambiare prospettiva e punti di vista", ha aggiunto Mazin. "In sostanza, useremo tutto ciò che possiamo usare in un nuovo mezzo per raccontare la stessa storia. Come team di sviluppo saremo di nuovo noi, e torneranno sia Pedro che Bella. E ci sarà tanto sangue"...

Tra l'altro, vi siete accorti del cameo segreto dedicato a The Last of Us 2 nell'episodio finale della prima stagione della serie tv HBO?