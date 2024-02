The Last of Us 2, Pedro Pascal aggiorna: 'Le riprese sono fantastiche'

The Last of Us è di certo uno dei franchise che più hanno avuto successo negli ultimi anni, non soltanto grazie alle produzioni videoludiche grazie alle quali si è fatto conoscere al pubblico dei videogiocatori, ma anche per merito della recente trasposizione per il piccolo schermo. Lo show HBO è stato fondamentale per l'espandersi della sua fama.

Come dimostrato anche dalla nostra recensione di The Last of Us infatti, la produzione è riuscita a riportare, pur apportandovi alcune modifiche a livello narrativo, ciò che è l'essenza stessa dell'opera ideata da Neil Druckman.

Questo motivo però è solo uno dei tanti che, ad ora, ha portato molti ad appassionarsi elle vicende di Joel ed Ellie e che non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà ai personaggi nel corso di quella che sarà la seconda stagione di The Last of Us.

In tal senso, vi ricordiamo che le riprese per questi nuovi episodi sono iniziate già dallo scorso 12 febbraio, ed è stato proprio lo stesso Pedro Pascal a darci gli ultimi aggiornamenti in merito al procedere dei lavori.

Durante una recente intervista con Deadline ha dichiarato: "Tutto sta procedendo alla grande. Credo che sia davvero impressionante la mole di lavoro ed impegno che tutti stanno mettendo in questo lavoro. Trovo splendido lavorare ancora insieme a tutti, è così stimolante".

