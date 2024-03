The Last of Us 2, Pedro Pascal ha finito le riprese dei nuovi episodi!

Manca ancora un po' di tempo per l'esordio della seconda stagione di The Last of Us: causa rallentamenti dovuti ai recenti scioperi, i nuovi episodi dello show HBO non vedranno la luce prima del 2025, ma quel che è certo è che i lavori procedono incessanti e che, anzi, qualcuno ha già portato a termine i suoi compiti.

Stiamo parlando di Pedro Pascal, che dopo averci assicurato che The Last of Us 2 sarà diverso da tutto ciò che abbia mai fatto nel corso della sua carriera ha potuto svestire definitivamente i panni di Joel per questa nuova stagione: stando a quanto leggiamo, infatti, l'attore di The Mandalorian dovrebbe aver concluso le riprese proprio in queste ore.

Pascal, d'altronde, aveva un motivo in più per dare un'accelerata ai tempi rispetto alle sue co-star: la star di Narcos sarà infatti protagonista di The Fantastic 4 e, sempre secondo i report circolati in queste ore, sarebbe pronta a tuffarsi a tempo pieno nelle riprese del nuovo film del Marvel Cinematic Universe a partire da quest'estate.

Prima di vedere Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, comunque, avremo senz'altro modo di apprezzarlo ancora una volta in quelli di Joel: la seconda stagione dello show riuscirà ad essere all'altezza della precedente? I motivi per avere fiducia ci sono tutti! Craig Mazin, comunque, ci ha messo in guardia: molte teorie su The Last of Us 2 sono sbagliate.

