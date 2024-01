The Last of Us 2, Pedro Pascal sul ruolo di Joel:'Cambierà rispetto al gioco? Chissà...'

Pedro Pascal ha rimosso il tutore al braccio che ha tenuto banco agli Emmy Award, protagonista di un divertente botta e risposta con Kieran Culkin, e si è presentato sul red carpet del Sundance Film Festival per la première di Freaky Tales. Per l'occasione, Pascal ha approfondito il tema della seconda stagione di The Last of Us.

Il look era molto simile a quello di Joel e l'attore ha risposto ad una domanda che riguarda l'arco narrativo di The Last of Us 2: sarà simile o distante da quello del videogioco? Nel frattempo potete recuperare la recensione della prima stagione di The Last of Us.



"Percorre una strada diversa rispetto al gioco? È una buona domanda. Credo che troveranno sempre modi per ampliare l'incredibile materiale di base che hanno e sorprenderci su come possono utilizzare quel materiale, in un formato diverso come la serie televisiva. Ma non vorrei rovinare la sorpresa a nessuno, e la verità è che al momento non ho ancora tutte le informazioni" ha spiegato Pascal.

Pedro Pascal è uno dei volti contemporanei più noti della tv, protagonisti di serie come The Mandalorian, facente parte dello Star Wars Universe, e The Last of Us, trasposizione televisiva del celere videogioco.

The Last of Us 2 potrebbe affrontare il tema della vendetta come nel videogioco? A questa domanda ha risposto direttamente HBO.



Siete pronti a tornare nel mondo di The Last of Us? Vi terremo aggiornati sulle ultime novità nelle prossime settimane.