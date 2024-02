The Last of Us 2, Pedro Pascal è sicuro: 'Non ho mai fatto niente del genere'

Pedro Pascal si è già dimostrato entusiasta di come i lavori stiano procedendo sul set della seconda stagione di The Last of Us. Le riprese del secondo capitolo sono infatti cominciate questo mese e l’attore ha espresso la sua assoluta soddisfazione a riguardo quando interrogato in merito dopo il premio ricevuto ai SAG Awards.

Dopo aver riportato il numero di registi della seconda stagione di The Last of Us, torniamo ad occuparci dell’apprezzatissima e pluripremiata serie tv per condividere gli aggiornamenti anticipati da Pedro Pascal durante un’intervista successiva alla premiazione dei SAG Awards.

L’attore, rispondendo a proposito dell’andamento dei lavori non ha potuto fare altro che esprimere la sua soddisfazione: “Le riprese stanno andando meravigliosamente. È impressionante il tipo di concentrazione e dedizione che tutti hanno nei confronti della seconda stagione. È fantastico essere di nuovo a casa con loro e a livello creativo, tutti stanno lavorando più duramente di quanto potessi immaginare e ancora più duramente rispetto alla prima stagione, il che è quasi impossibile. Calarsi di nuovo in quegli stivali è una sensazione stranamente nuova. Non ho mai fatto niente del genere prima d’ora”.

Tanto entusiasmo, dunque, da parte di Pascal e di tutto il team creativo, dopo l’enorme successo della prima stagione, trasmessa in Italia su Sky e Now.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più rispetto al nuovo capitolo del franchise tratto dalla saga videoludica, vi lasciamo alla nostra recensione di The Last of Us.