The Last of Us 2, a che punto sono i lavori dei nuovi episodi? Risponde Craig Mazin

The Last of Us è stata una delle serie più di successo del 2023 e, dopo aver apprezzato il viaggio di Joel e Ellie, i fan non vedono l’ora di poter vedere la seconda stagione dell’adattamento del videogioco. Uno dei creatori della serie, Craig Mazin, ha raccontato come gli scioperi di Hollywood influiranno sulla produzione del secondo capitolo.

Dopo aver annunciato che una terza stagione di The Last Of Us sarebbe già confermata, lo showrunner, durante la conferenza stampa per le candidature agli Emmy, ha rilasciato un aggiornamento a proposito dei lavori sulla seconda stagione.

Queste le parole di Mazin: “Sappiamo su cosa sarà incentrata tutta la nuova stagione e sono riuscito a scrivere e a presentare il primo episodio prima che iniziasse lo sciopero. Quindi pra me ne vado in giro a scrivere con il cervello. Faccio delle passeggiate e penso alle scene, perché quando suonerà la campanella e tutto questo sarà finito con le compagnie finalmente ravvedute, dovrò praticamente spararmi da un cannone, perché vogliamo davvero provare a mandare in onda questo show quando dovrebbe andare in onda. Se questi scioperi si protraggono ancora a lungo, inevitabilmente saremo costretti a rimandare e questo danneggia noi, il pubblico e la HBO. Tutti noi vogliamo tornare a lavorare e vogliamo risolvere la questione. Incrociamo le dita”.

Accodandoci alla speranza che tutto possa presto rientrare con tutti gli attori chiamati in causa soddisfatti, vi lasciamo alla recensione della prima stagione di The Last of Us.