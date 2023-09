The Last of Us 2, a che punto sono i lavori sulla nuova stagione?

A che punto sono i lavori sulla nuova stagione di The Last of Us? Ecco tutto quello che dovete sapere sul ritorno dell'acclamata serie televisiva di HBO basata sul famoso videogame Playstation.

Purtroppo, come la maggior parte delle serie televisive e dei film di Hollywood, anche The Last of Us: Parte 2 è bloccata dagli scioperi dei sindacati degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG-AFTRA e, almeno al momento della stesura di questo articolo, non è dato sapere quando inizieranno le riprese dei prossimi episodi. Recentemente lo showrunner Craig Mazin, che ha co-creato l'adattamento televisivo insieme a Neil Druckmann, creatore dei videogame di The Last of Us, ha rivelato che le riprese di The Last of Us 2 sono pronte per cominciare, ma il via libera ufficiale arriverà soltanto dopo la conclusione degli scioperi.

Tuttavia, non sono mancati aggiornamenti dal dietro le quinte della produzione, specialmente grazie al lavoro infaticabile dei più noti insider del settore: ad esempio, sappiamo che The Last of Us 2 ha già concluso il casting di Abby, sebbene l'identità dell'attrice non sia stata rivelata proprio per via degli scioperi: secondo quanto riportato dal famoso insider My time to shine hello, la parte di Abby è stata offerta anche a Florence Pugh, ma dato che alcune sue fonti gli hanno rivelato che in lizza per la parte c'è anche l'attrice Shannon Berry, al momento neppure il mitico My time to shine hello ha voluto prendere una posizione, rimanendo comunque certo che una delle due attrici alla fine sarà annunciata come parte integrante del cast della serie.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.