The Last of Us: Parte 2, quando esce la stagione 2 della serie HBO? Risponde Bella Ramsey

The Last of Us Parte Due è ufficiale in casa da HBO già da gennaio scorso, con l'annuncio arrivato poco dopo la messa in onda dei primi episodi, ma quando uscirà esattamente la stagione sequel dello show creato da Craig Mazin e Neil Druckmann?

In queste ore l'attrice protagonista di The Last of Us, la giovane Bella Ramsey, interprete di Ellie, ha parlato proprio di questo argomento durante una recente intervista al Jonathan Ross Show: secondo la star, la produzione si aspetta di iniziare le riprese della stagione 2 entro la fine dell'anno corrente e, secondo le sue stime, The Last of Us: Parte Due uscirà tra la fine del 2024 o l'inizio del 2025. "Ci vorrà un po'", ha detto Bella Ramsey. "Penso che probabilmente gireremo alla fine di quest'anno, o all'inizio del prossimo. Quindi probabilmente gli episodi usciranno verso la fine del 2024, o al massimo all'inizio del 2025."

La risposta di Bella Ramsey si allinea con una precedente stima di Pedro Pascal, interprete del co-protagonista Joel, che aveva anticipato che le riprese della seconda stagione di The Last of Us sarebbero iniziate entro la fine del 2023. Per ingannare l'attesa, vi ricordiamo che quest'estate uscirà il cofanetto della prima stagione completa di The Last of Us, con tutti gli episodi e tantissime ore di contenuti speciali in DVD, bluray, bluray 4K e 4K steelbook.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti sulla serie HBO.