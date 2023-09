The Last of Us 2, quando ripartono i lavori sulla nuova stagione?

Quando ripartono i lavori su The Last of Us 2? Ecco tutto quello che sappiamo sull'attesissimo ritorno della seconda stagione dell'acclamata serie tv HBO basata sul famoso videogame Playstation.

Gli scioperi degli sceneggiatori WGA sono ufficialmente finiti alle ore 00:01 di mercoledì 27 settembre, il che vuol dire che è stato appena compiuto il primo passo per iniziare le riprese di The Last of Us 2: come saprete, infatti, HBO ha rinnovato ufficialmente The Last of Us per una seconda stagione grazie all'accoglienza clamorosa riservata alla prima stagione, ma i lavori sui nuovi episodi non sono mai iniziati a causa dello scoppio dello sciopero della Writers Guild of America e della SAG-AFTRA, rispettivamente i sindacati degli sceneggiatori e degli attori hollywoodiani.

Ora che lo sciopero della WGA è terminato, però, gli autori dello show possono tornare a lavoro sui copioni, come confermato dallo stesso showrunner Craig Mazin con un nuovo post su Threads: "Molto orgoglioso della WGA e dei suoi membri, ed entusiasta di tornare a lavorare sulla seconda stagione di The Last of Us", ha scritto Mazin su Threads. "Appena lo sciopero sarà revocato, entreremo in azione!". Tuttavia bisognerà aspettare ancora un po' per l'inizio delle riprese di The Last of Us 2, dato che appunto il sindacato degli attori è ancora in sciopero. I lavori sul set inizieranno quando sarà revocato anche il secondo sciopero.

Nel frattempo, continuano i rumor sul casting di Abby in The Last of Us 2.