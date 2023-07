The Last of Us 2, quando uscirà la nuova stagione?

The Last of Us è stata davvero un tripudio di pubblico e critica. La serie HBO basata sul celebre videogioco ha conquistato praticamente tutti, ma ora la domanda sorge spontanea: quando vedremo la seconda stagione? Proviamo a capirlo assieme.

Intanto se per caso ve la foste persa recuperatevi la nostra recensione di The Last of Us. E intanto proviamo a capire i tempi e i modi di questa seconda stagione made in HBO. C'è subito un grosso punto da dirimere: lo sciopero degli sceneggiatori.

Un evento che sta causando tantissimi ritardi nel cinema hollywoodiano, ma anche per quanto riguarda la serialità. E The Last of Us 2 potrebbe subire la sorte di tanti altri prodotti. Al momento infatti la serie è in fase di scrittura, proprio quando si sciopera per le sceneggiature. Ecco perché ogni rosea previsione di vedere la seconda stagione almeno nel 2025 rischia di essere cancellata.

Ci si aspettava una release a fine 2024 o inizio 2025, ma più lo sciopero prosegue più i tempi si allungano ed è molto difficile immaginare un'uscita di The Last of Us 2 entro la prima metà del 2025.

Tra l'altro la stessa HBO aveva già pensato a una premiere della serie per il 2025, quindi visto anche lo sciopero degli attori i tempi si potrebbero allungare ancora di più, facendo slittare il tutto addirittura al 2026. Purtroppo non avendo bene chiare le tempistiche di questo doppio sciopero è davvero difficile fare previsioni concrete. Anche perché già partendo dallo strike degli sceneggiatori si erano fermati i casting per i nuovi personaggi della seconda stagione, allungando quindi ancora di più i tempi di produzione.

Tra l'altro ancora non è ben chiaro se The Last of Us avrà solo due stagioni o anche una terza. Craig Mazin, sceneggiatore e creatore della serie, aveva detto che era impossibile chiudere tutto con la seconda stagione, e che ci sarebbe stata per forza la terza stagione di The Last of Us. Francesca Orsi invece, head of drama della HBO, aveva commentato il fatto che non c'erano programmi e certezze per una terza stagione.

E voi invece cosa ne pensate? Quando vedremo The Last of Us 2 su HBO? Diteci la vostra nei commenti.