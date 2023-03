The Last of Us 2, le riprese inizieranno quest'anno? Parla Pedro Pascal

La prima stagione di The Last of Us sta per volgere al termine. Dopo l'episodio 7 di TLOU infatti ne mancano solamente due prima della fine. Ma quando inizieranno le riprese della seconda stagione?

Durante un'intervista per Collider, nonché nostra fonte, Pedro Pascal ha affermato, in seguito alla domanda "Pensi che ci sia la possibilità che le riprese della seconda stagione inizino quest'anno?" : "In quest'anno? Il 2023? In che stagione siamo...quasi Primavera giusto? Allora sì, c'è questa possibilità, sì".

Ma di fatto, non si hanno ancora certezze al riguardo. È chiaro e confermato che ci sarà una seconda stagione di The Last of Us, e ultimamente si comincia a pensare anche ad eventuali altri capitoli. D'altronde Neil Druckmann ha ultimamente affermato che: " Sono onorato e francamente sopraffatto all'idea che così tante persone si siano sintonizzate e si siano connesse con la nostra rivisitazione televisiva del viaggio di Joel ed Ellie". Anche la collaborazione con Craig Mazin ha superato ogni aspettativa, e lo showrunner si è mostrato più entusiasta che mai.E

È ora disponibile il settimo episodio di The Last of Us: correte a vederlo! Vi ritroverete catapultati nel passato non troppo lontano di Ellie, dominato da un intenso rapporto con Riley.