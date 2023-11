The Last of Us 2, le riprese sono state rinviate? Le ultime novità

Le riprese della Stagione 2 di The Last of Us dovevano iniziare alla fine di quest'anno ma l'arrivo dello sciopero degli sceneggiatori prima e quello degli attori poi ha rimandato il tutto all'inizio del 2024. Detto ciò, nelle ultime ore è arrivata la comunicazione che la tabella di marcia della produzione subirà un ulteriore rinvio, più contenuto.

Secondo MaxBliz, le riprese della seconda stagione di The Last of Us sono state spostate dal 7 gennaio 2024 al 20 febbraio 2024. Queste informazioni provengono dalla Directors Guild of Canada, il paese in cui The Last of Us viene girato principalmente. Per quanto riguarda la data di fine riprese, la Stagione 2 verrà girata fino al 9 settembre 2024, il che suggerisce implicitamente che questa nuova mandata di episodi non andrà in onda prima del 2025.

Per quanto riguarda il motivo di questo ulteriore ritardo, va rintracciato nell'agenda lavorativa di Pedro Pascal. Negli ultimi mesi, Pascal è diventato uno degli attori più richiesti al mondo e tra non molto tornerà sul set per riprendere le riprese de Il Gladiatore 2, previste nel mese di gennaio 2024. Inoltre, Pascal sarebbe in trattative per il ruolo di Reed Richards (Mr. Fantastic) nel prossimo reboot dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios. Con così tanti progetti per Pascal in una sola volta, sembra che The Last of Us abbia dovuto adattarsi alla sua frenetica agenda.

Nel frattempo, aumentano le voci secondo cui sarà Kaitlyn Denver a interpretare Abby, uno dei personaggi principali, nonché villain di The Last of Us - Parte II.

HBO non ha ancora fornito alcun dettaglio specifico sulla seconda stagione di The Last of Us, soprattutto per quanto riguarda la sua uscita. PlayStation rilascerà la nuova versione remastered per PS5 di The Last of Us Part II nel gennaio 2024. La seconda stagione di The Last of Us della HBO cercherà di adattare la stessa trama vista nella Parte II, anche se lo showrunner Craig Mazin ha già anticipato che potrebbero esserci delle deviazioni nella versione televisiva della narrazione.