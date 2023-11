The Last of Us 2, la serie tv includerà le scene eliminate dell'edizione Playstation 5?

In seguito all’annuncio dell’edizione remastered di The Last of Us parte 2 per Playstation 5, non è escluso che la nuova versione del videogioco possa in qualche modo influenzare l’omonima serie Tv prodotta da HBO.

La nuova versione next gen del videogioco conterrà alcuni livelli eliminati dal gioco originale più altri contenuti aggiuntivi, e considerato che le riprese di The Last of Us 2 sono state rinviate, è quasi sicuro che lo showrunner Craig Mazin abbia deciso di apportare dei cambiamenti alla sceneggiatura d’accordo con Neil Druckmann, co-presidente di Naughty dog e direttore creativo di The Last of Us parte 2, che ha dichiarato a Entertainment Weekly:

“Come anticipazione, dirò che c'è almeno un elemento di un livello tagliato che è previsto per lo show. Dico questo con l'avvertenza che non abbiamo ancora iniziato le riprese dello show e che tutte le cose sono soggette a cambiamenti in base a ciò che riteniamo sia meglio per la serie”.

La seconda stagione vedrà l’ingresso del personaggio di Abby all’interno dello show, fulcro di The Last of Us parte 2. Tra i vari nomi che circolano da mesi per il ruolo, quello al momento più quotato è Kaitlyn Dever, che ha già collaborato con Naughty Dog interpretando Cassie Drake, la figlia di Nathan, in Uncharted 4. Ma oltre a Kaitlyn Dever, chi sono le altre attrici che potrebbero interpretare Abbie in The Last of us 2?