The Last of Us 2, primo sguardo alla sera del ballo nel nuovo video dal set!

I lavori sulla seconda stagione di The Last of Us sono ormai nel pieno del loro svolgimento, per cui chi in questi giorni si trovasse a buttare un'occhiata al set potrebbe trovarsi ad assistere alle riprese della trasposizione di questa o quella scena madre del secondo capitolo del gioco... Proprio come quella documentata da un nuovo video!

All'indomani dell'annuncio di quattro new entry nel cast di The Last of Us 2, infatti, sui social ha fatto la sua comparsa un brevissimo filmato "rubato" dal set della serie HBO nel quale possiamo ammirare (per pochi istanti e da lontano) quelle che hanno tutta l'aria di essere le riprese di un momento che avrà ripercussioni enormi sulla trama dei nuovi episodi.

Stiamo parlando, com'è facile intuire dalle immagini di cui sopra, della scena del ballo, momento che (state tranquilli, non faremo spoiler in questa sede!), come ben sa chi ha già concluso la propria esperienza controller alla mano, vedrà Ellie protagonista di una situazione che definirà parecchio la sua personalità e, non meno importante, l'evoluzione del suo rapporto con Joel. E voi, avete capito a quale episodio ci riferiamo? Fatecelo sapere nei commenti... Ma sempre occhio agli spoiler! Non tutti sanno già come proseguirà la storia dei nostri eroi nel loro mondo post-apocalittico.