The Last of Us 2, ci siamo: le riprese inizieranno durante i primi mesi del 2024!

Non i runner e i clicker, e neanche gli enormi bloater: a rallentare il cammino di Joel ed Ellie è stato, come per molti loro 'colleghi', lo sciopero di attori e sceneggiatori che in questi mesi ha tenuto sotto scacco l'industria dell'intrattenimento! Le cose, però, sembrano essersi finalmente sbloccate anche per The Last of Us.

HBO, d'altronde, aveva già precisato di voler dare priorità a The Last of Us una volta rientrate le agitazioni, e la promessa sembra effettivamente prossima a esser mantenuta: stando alle dichiarazioni rilasciate in giornata dal CEO di HBO e Max, infatti, pare proprio che manchi davvero poco all'inizio delle riprese della seconda stagione della serie tratta dall'omonimo videogioco.

Una data precisa non c'è ancora, ma da HBO parlano di riprese pronte a prendere il via durante i primi mesi del 2024: a quel punto non ci sarà altro da fare che attendere i tempi necessari alla produzione (per la messa in onda, insomma, se ne parlerà presumibilmente nel 2025), ma con la certezza che la macchina si sia ormai rimessa in moto a pieno ritmo!

Non mancano, d'altronde, i punti su cui c'è ancora bisogno di fare chiarezza: in molti, ad esempio, si chiedono chi interpreterà Abby in The Last of Us: e voi, avete qualche idea al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti!