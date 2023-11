The Last of Us 2: spunta una terza attrice per il ruolo di Abby, ecco di chi si tratta

Subito dopo la conclusione dello sciopero degli attori, HBO ha confermato la data di inizio riprese di The Last of Us Parte 2, quindi è solo questione di tempo prima che la rete comunichi ufficialmente i nuovi ingressi nel cast dello show, che con la sua prima stagione ha convinto davvero anche i più scettici in fatto di adattamenti da videogame.

La prima stagione dello show ha adattato perfettamente entrambi i protagonisti. Chiunque conosca la storia del secondo gioco sa che è molto più cupo del primo, il che mette ancora di più sotto pressione la HBO per azzeccare ancora una volta il casting, in particolare per l'antagonista del gioco: Abby.

In The Last of Us - Parte II, Abby è un personaggio incredibilmente forte, brutale e tattico. Mette rapidamente sottosopra i mondi di Ellie e Joel, ma i giocatori sono anche costretti a vedere la sua prospettiva per metà del gioco giocando nei suoi panni. Probabilmente vedremo una struttura simile nella serie, quindi è necessario qualcuno che possa sostenere il peso emotivo di un personaggio come Abby per più stagioni.

Detto questo, il giornalista Jeff Sneider sostiene che Kaitlyn Dever sia in trattative per interpretare Abby nell'adattamento di The Last of Us della HBO. L'accordo non è ancora stato siglato, probabilmente perché lo sciopero degli attori si è appena concluso e le riprese della seconda stagione sono state posticipate dagli scioperi. L'articolo sottolinea che la sua performance in Nessuno ti salverà avrebbe convinto il team creativo di The Last of Us a puntare su di lei.

L'aspetto forse più interessante di questo casting è che Kaitlyn Dever ha una notevole somiglianza con Ellie nei giochi di The Last of Us. Era uno dei nomi più gettonati nel fantacasting, quando qualche anno fa era in sviluppo un adattamento cinematografico.

L'attrice fa già parte della famiglia di Naughty Dog, in quanto è stata scritturata per interpretare la figlia di Nathan Drake in Uncharted 4: Fine di un ladro, nell'epilogo del gioco. Dato che per quel ruolo è stata scritturata un'attrice piuttosto importante, alcuni avevano ipotizzato che Cassie Drake avrebbe potuto essere protagonista di un gioco Uncharted tutto suo, ma la cosa non si è ancora concretizzata. Sneider ha anche fatto notare che lo showrunner di The Last of Us Craig Mazin segue in tutto 71 persone su Instagram, tra cui la Dever.